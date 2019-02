Formazione praticamente fatta per Luciano Spalletti alla vigilia della gara contro il Rapid Vienna: scelte obbligate per il tecnico dell'Inter, tra squalifiche, infortuni e questione extra campo. Come riferisce Sky Sport, ci sarà Cedric a comporre la linea di difesa con de Vrij, Miranda e Asamoah, mentre Borja Valero giocherà in mediana accanto a Vecino. Lautaro Martinez sarà la punta, con a supporto il trio Politano-Nainggolan-Perisic. Oltre a Icardi, mancheranno Skriniar e Brozovic per squalifica e Keita, ancora non al meglio.