La Gazzetta dello Sport analizza la sconfitta dell'Inter contro il Tottenham e spiega come schierare Nainggolan, non al meglio della forma, sia stato un chiaro errore da parte di Spalletti.



“Peccato, perché ieri l’Inter non meritava di perdere. L’assedio annunciato non si è mai visto, Kane non ha mai tirato in porta. Skriniar e De Vrij hanno governato bene una difesa mai in affanno. Brozovic è riuscito a gestire possesso e ripartenze, anche senza l’aiuto di Nainggolan che Spalletti ha tolto prima dell’intervallo: un errore schierarlo in queste condizioni. Il sostituto, Borja Valero, è stato il migliore. L’Inter ha cercato anche di vincere e ha creato pericoli. Si è arresa solo a 10’ dal termine, ai piedi di Eriksen. E qui ragioniamoci sopra”.