L'Arsenal ha aperto al presto di Bellerin, ma non senza obbligo di riscatto. Ecco quanto scrive la Gazzetta dello sport, che prende in esame il mercato dell'Inter.



“Per il primo nome della lista, Hector Bellerin, l’Inter si scontra su un problema di non facile risoluzione: l’Arsenal ha, sì, aperto al prestito, ma non intende al momento accettare un riscatto senza obbligo. Si tratterà ancora, man mano che le altre società interessate all’esterno naïf metteranno sul tavolo tutte le carte: attenzione, ad esempio, alle ambizioni del Villarreal. Ma questa complicazione fa lievitare le quotazioni di Davide Zappacosta: il Chelsea eserciterà la clausola di rinnovo automatico fino al 2023, ma il costo è più ragionevole rispetto a quello di Bellerin che ha dietro la schiena un cartellino da 25 milioni circa”.