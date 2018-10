L'Inter continua a vincere e il magic momento della squadra allenata da Luciano Spalletti, iniziato con la vittoria in Champions League contro il Tottenham, non vuole fermarsi proprio nella più importante competizione europea dove mercoledì, in trasferta in Olanda, affronterà il PSV di Eindhoven.



SCOUT AL SEGUITO - Il club nerazzurro non vuole lasciare niente di intentato e ha dato mandato a un paio di suoi osservatori di tenere monitorata la squadra allenata da Mark van Bommel. Il PSV è in un ottimo momento, ha 7 vittorie su 7 all'attivo in campionato con 26 gol fatti e solo 3 subiti. Un discorso diverso vale invece per la Champions dove, nella gara d'esordio contro il Barcellona, il club olandese ha subito un pesante ko per 4-0 da Messi e compagni.



DUE NOMI PER IL MERCATO - Nella sfida vinta per 2-0 sul NAC Breda gli scout dell'Inter si sono anche appuntati due nomi importanti in ottica mercato sul proprio taccuino. Il primo, quello più importante, è quello di Steven Bergwijn, esterno d'attacco classe '97 olandese, e quindi comunitario, con già 5 gol e 2 assist all'attivo in stagione. 7 gol e 1 assist è invece il bottino in 10 presenze di Hirving Lozano, esterno messicano classe '95 che però, essendo extracomunitario, rimane un obiettivo concreto soltanto in vista della prossima estate. Sta stupendo per rendimento, infine, anche Gaston Pereiro, anche lui uruguaiano classe '95, con 6 gol e 1 assist da centrocampista centrale in stagione. Tre nomi per il mercato, un unico avversario, il test in Champions sarà fondamentale anche per il futuro.