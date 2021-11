L'Inter aspetta Dumfries. Il laterale olandese, arrivato in estate dal PSV Eindhoven per raccogliere la difficile eredità di Achraf Hakimi, finito al Paris Sain-Germain, si aspetta nelle prossime settimane un cambio di passo dall'olandese: sedute extra e sessioni supplementari, una sorta di ripetizione per inserirlo al meglio nei meccanismi di Simone Inzaghi. Un processo che deve subire un'accelerata, a maggior ragione dopo lo stop di Darmian. I nerazzurri vogliono tutelare l'investimento fatto in estate (12,5 milioni di euro), ma attenzione al mercato.



DALLA SARDEGNA... - Già, perché, come scrive la Gazzetta dello Sport, se non dovesse arriva il salto di qualità, Ausilio e Marotta potrebbero tornare sul mercato, alla ricerca di un profilo più pronto, come quello di Nahitan Nandez. Già cercato in estate, l'uruguaiano è rimasto a Cagliari, controvoglia, pronto a cambiare squadra nel mercato invernale: alle giuste condizioni può essere il rinforzo ideale. Ma ci sarà, nel caso, da battagliare con il Napoli, anche lui sulle tracce dell'ex Boca Juniors.