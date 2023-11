e i numeri della classifica, dopo dodici giornate, sembrano confermarlo. Prima in classifica (31 punti), con il miglior attacco (29 gol) e la miglior difesa (6 gol) a più 2 sulla Juventus.Domenica sera a Torino, quindi,con la stessa fuga solitaria riuscita un anno fa al Napoli, che proprio dopo aver rifilato un umiliante 5-1 ai bianconeri al “Maradona” fece capire a tutti che lo scudetto non gli sarebbe più sfuggito. E’ vero che con l’identico punteggio l’Inter ha già riservato lo stesso trattamento al Milan, affrontato a pari punti, mase non altro perché fin qui ha subito soltanto un gol in più dei nerazzurri.Proprio partendo da questa piccola differenza si può capirecapace di vincere le precedenti cinque gare in trasferta. Dal primo 2-0 a Cagliari all’ultimo, ben più importante, 2-1 sul campo dell’Atalanta, passando attraverso l’1-0 a Empoli, il 4-0 a Salerno e il 3-0 in casa del Torino, l’Inter ha fatto il pieno di punti,agli altri nerazzurri di Bergamo. E se a ciò aggiungiamo che ha il, già capace di segnare 12 gol, il triplo sia di Chiesa, sia di Vlahovic fermi a quota 4, si può comprendere ancora di più la grande occasione che ha l’Inter di ribadire sul campo la propria superiorità.Ricordare, per credere, che anche Juventus-Inter nel campionato scorso si giocò alla tredicesima giornata d’andata, sempre in novembre al 6 e non al 26, quando la squadra di Allegri sfruttò la possibilità di scavalcare i nerazzurri, che alla vigilia li precedevano anche allora, battendoli 2-0 con i gol di Rabiot e Fagioli.Stavolta, invece,E in quel caso il fatto di lasciare la squadra di Allegri a meno 5 avrebbe valore doppio per Inzaghi, che quindi ha più da guadagnare che da perdere rispetto al suo collega, puntando sul nuovo equilibrio che trovato da Inzaghi, con i titolarissimi guidati da Lautaro e Barella, da Calhanoglu e Acerbi, ma anche con le alternative di lusso, a cominciare da Frattesi, che tutti gli invidiano.Senza nemmeno lasciarsi distrarre dal prossimo appuntamento di mercoledì in Champions, contro il Benfica, visto che è l’unica delle quattro italiane già sicura di andare agli ottavi. E nemmeno questo può essere un caso, visto che è da sola in testa al campionato. Almeno fino a prova contraria che spetta alla Juventus.