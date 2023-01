Dopo quasi due mesi riparte il campionato. La corsa dell’Inter verso il sogno scudetto non può prescindere dall’ottenere la vittoria contro il Napoli a San Siro. Inzaghi si dice fiducioso e non ha smesso di credere allo scudetto. L’allenatore nerazzurro recupera Lukaku ma perde ancora Brozovic. Servirà una grande partita per battere la squadra di Spalletti fino a qui vera e propria dominatrice della serie A.