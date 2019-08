l centrocampista serbo è in uscita dalla Lazio e i nerazzurri avrebbero un piano per farsi trovare pronti e consegnare a Conte il calciatore che alzerebbe la quota tecnica in mediana. Questo è quanto scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come i nerazzurri troverebbero la somma necessaria dalla cessione di Icardi.“C’è una traccia di mercato che sarà bene seguire, nei prossimi giorni. L’Inter ha in testa Sergej Milinkovic-Savic, perché non di solo attaccanti vive Antonio Conte. E perché,Il piano prevede due cessioni e l’affondo per il serbo. Non è un incastro semplice, perché di mezzo ci sono i nomi di Joao Mario e soprattutto Mauro Icardi. E perché ci sono le richieste e le tempistiche di Claudio Lotito da soddisfare. Ma l’idea c’è”.Questo, dunque, è quanto riporta la “Rosea”, che aggiunge come per i biancocelesti non siano disposti a cedere al fotofinish la loro stella, dato che poi sarà necessario mettersi alla ricerca di un sostituto. Intanto Lotito è disponibile a trattare la cessione a cifre molto più abbordabili rispetto a quelle dello scorso anno, quando per il serbo pretendeva 150 milioni. Adesso le richieste sono calate a 90 milioni, cifra che, secondo la Gazzetta dello Sport, l'Inter potrebbe ricavare dalla cessione di Icardi alla Juve. FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com