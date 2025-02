Getty Images

Roberto Mancini torna all'Inter? Cosa dicono i bookies nelle quote calciomercato

La sconfitta contro la Juventus e il mancato sorpasso al Napoli in vetta ha portato molti malumori nell'ambiente Inter. La delusione è forte per le prestazioni della squadra nei big match di questa stagione, dove i nerazzurri hanno raccolto solo due punti contro le rivali Milan e Juve. Questi malumori potrebbero spingere la dirigenza a considerare un cambio di allenatore al termine della stagione, nel caso in cui l'Inter non riuscisse a conquistare lo Scudetto.. L'ex CT della Nazionale ha già guidato l'Inter in due periodi distinti: dal 2004 al 2008, ottenendo ottimi risultati con tre scudetti consecutivi e numerosi trofei nazionali, e successivamente dal 2014 al 2016. I siti scommesse hanno quotato questo possibile ritorno e possiamo trovarlo su Snai con una quota pari a 15.00. Considerando che Inzaghi è attualmente saldamente alla guida dell'Inter, la sua quota risulta relativamente bassa. Questo suggerisce che i bookmaker vedano concrete possibilità di un suo ritorno sulla panchina nerazzurra.

Il nostro parere sull'eventuale ritorno di Mancini all'Inter

Inzaghi, pur avendo avuto un'annata non particolarmente brillante in campionato finora, ha ottenuto ottimi risultati in Champions League, guidando l'Inter fino alla quarta posizione della 'fase campionato'. Una vittoria nello scontro diretto con il Napoli potrebbe cambiare l'atmosfera in casa nerazzurra. Per questo motivo, riteniamo che il ritorno di Mancini non rappresenterebbe la scelta migliore per la squadra interista.