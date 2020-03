Secondo quanto riportato da Tuttosport se sfumerà del tutto la pista Dries Mertens a parametro zero, l'Inter manterrà comunque altri due obiettivi per il proprio attacco dal Napoli. Si tratta di Fernando Llorente, mai utilizzato da Gattuso, ma anche di Arkadiusz Milik il cui contratto scadrà il 30 giugno 2021 e che fatica a trovare l'accordo per il contratto.