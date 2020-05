È una questione di tempo, se davvero l'Inter vuole Werner, deve provare a bruciare la concorrenza del Liverpool e deve farlo adesso. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Questione di tempi. Da azzeccare. Questione di spazi. Da riservare a un centravanti che vuole un ruolo da protagonista. Questione di soldi. Da stanziare, da trovare, da prevedere. La rincorsa a Timo Werner è fatta di incastri, che vanno definiti in fretta. Per l’Inter rischia di diventare un duello, con un rivale fra i più temibili, per potenzialità economiche e appeal. Il Liverpool è un gigante, per batterlo sul tedesco va sorpreso, o meglio anticipato: per questo, nonostante la congiuntura, il futuro incerto, la voglia di provare a non perdere Lautaro, i tempi non possono essere troppo lunghi. Oggi Werner è pronto a decidere il suo futuro, il Lipsia è rassegnato a perderlo (quella clausola da 50-60 milioni li tutela poco), nerazzurri e Reds sono in vigile attesa, bloccati dagli incastri (non ancora scattati). Chi muove prima, chi affonda, può fare breccia”.