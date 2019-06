Sebastiano Esposito, stellina dell'Inter, decisivo con una tripletta nella finale Scudetto Under 17 contro la Roma, ha mandato un messaggio ai suoi followers su Instagram: "L’annata più bella e più soddisfacente della mia carriera. Ad inizio stagione se qualcuno mi avesse detto che avrei esordito in primavera con una doppietta non ci avrei creduto. Figuriamoci se qualcuno mi avesse detto che in una sera di marzo avrei fatto l’esordio in prima squadra in Europa League... L’avrei preso per pazzo!! Posso dire che l’ho sempre sognato e l’ho sempre desiderato, ci ho sempre messo cuore e determinazione e ho sempre creduto nei sogni, sono stato fortunato ma anche bravo a far capitare questo grandissimo sogno. Ho un piccolo rammarico che è quello che potevo vincere qualche trofeo in più, ma va bene così... Si può sempre migliorare. Adesso non bisogna fermarsi ma bisogna già pensare alla prossima stagione. Volevo ringraziare tutta la società,i mister e tutti i miei compagni di squadra sia dell’Inter sia della Nazionale che mi hanno aiutato tanto e mi hanno insegnato altrettanto, Grazie a tutti, all’anno prossimo". Il classe 2002 ha fatto anche il suo debutto in Prima Squadra.