Inter, seconda maglia rivisitata per Valentino Rossi: "Sogno realizzato, che onore"

Passione, velocità e un tratto distintivo

Inter, Valentino Rossi e Nike insieme



La maglia Away Edizione Speciale Rossi 46 è disponibile ora https://t.co/uWPSAGB11s@nikefootball @ValeYellow46 #ForzaInter pic.twitter.com/ivqqczWNK9 — Inter (@Inter) April 10, 2025

. Il tifoso VIP nerazzurro, vincitore di 9 titoli mondiali di motociclismo, ringrazia:vedere i ragazzi della mia squadra indossare questa maglia creata assieme a Nike e a Inter! È, che unisce l'amore per il motociclismo e il mio team del cuore. Unverso una squadra che mi ha sempre fatto sentire a casa".- Nike e FC Internazionale Milano annunciano una nuova e straordinaria collaborazione con il leggendario campione di motociclismo Valentino Rossi.Il frutto di questa partnership è una maglia speciale che unisce il mondo del calcio e delle due ruote, creata in onore del 46° compleanno di Valentino e della sua grande passione per la squadra nerazzurra.La classica jersey Away 2024/25 dell’Inter è stata rivisitata con l’aggiunta di elementi iconici della carriera di Valentino Rossi: in particolare, il celebre "Sole e Luna" è stato integrato nel cuore del design della maglia, a simboleggiare l’unione di due mondi e a e celebrare il legame speciale tra Rossi e l'Inter. Tra i dettagli esclusivi della jersey, spicca il numero 46 sotto lo swoosh Nike insieme a una seconda etichetta situata sul fondo della maglia, recante la scritta "Engineered to the exact specifications of Valentino Rossi".

La maglia speciale rappresenta un item iconico per i tifosi e gli appassionati sia di Valentino Rossi che della squadra nerazzurra, un pezzo da collezione che unisce la tradizione e la storicità del Club all’emozione del mondo delle competizioni.La jersey, una Special Edition, saràil 12 aprile 2025 e sarà inoltre disponibile in vendita nell’esclusiva versione custom “Rossi 46”, l’unica con una speciale trama ad arricchire il numero che richiama il circuito di motociclismo.

La maglia potrà essere acquistata a partire dal 10 aprile presso gli store Inter di Galleria Passerella, Piazza Castello e San Siro e nei punti vendita ufficiali Nike (Corso Vittorio Emanuele e Loreto a Milano). La jersey è inoltre disponibile sullo store online ufficiale dell'Inter.