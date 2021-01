Battuta e "tradita" da due ex dal dente avvelenato e da un prospetto di campione che recentemente è finito nel mirino anche degli uomini mercato in nerazzurro.(foto Ansa), ieri trafitta dall'irresistibile accelerazione dell'esterno danese in occasione dell'azione del momentaneo 2-0 di Keita.- Se, comeaveva documentato in esclusiva lo scorso 19 dicembre,sull'ex Nordsjaelland, lClub da sempre in ottimi rapporti e che ha intrapreso ancor di più, in epoca recente, una politica di scoperta, valorizzazione e rivendita di alcuni dei migliori talenti del panorama europeo e non solo. Romagnoli, Skriniar, Andersen, Torreira e Correa, solo per citare alcuni esempi., perché nel frattempo sono arrivate prestazioni sempre più convincenti - condite da 2 gol e 3 assist in Serie A - e la prima chiamata nella nazionale maggiore del suo Paese lo scorso novembre. I primi paragoni importanti e addirittura gli accostamenti a un mito come Micheal Laudrup - uniti alle- non ne hanno scalfito l'umiltà e la personalità con cui si è calato in questi primi mesi della sua esperienza italiana. Il giocatore c'è insomma, sotto ogni punto di vista, e i margini di crescita ancora sconosciuti. Ha castigato l'Inter dopo averla sedotta: un matrimonio che s'ha da fare in vista della prossima estate?