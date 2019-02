Dopo il successo contro il Rapid Vienna e la qualificazione agli ottavi di UEFA Europa League 2018/19 i giocatori guidati da Spalletti si sono ritrovati per iniziare la preparazione in vista del ritorno in Campionato contro la Fiorentina.



La seduta mattutina si è aperta con la squadra divisa in due gruppi: palestra e lavoro di scarico sul campo con corsa, andature e stretching per i giocatori impegnati nella serata di ieri. Per gli altri esercizi sulla rapidità con attrezzi a terra, possesso palla a tema e partitella a campo ridotto.