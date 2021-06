Primo giorno di riposo assoluto ieri per Christian, a una settimana dall’arresto cardiaco accusato in campo contro la Finlandia. Il centrocampista, dimesso dal Rigshospitalet dopo l’operazione, non tornerà ovviamente in campo con la Danimarca in questo Europeo. Così l’inizia a studiare un piano per accoglierlo. L’idea, secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, è quella diEriksen resterà in casa almeno tre settimane, che saranno di riposo assoluto. Tra domani e dopodomani ci sarà una videochiamata tra Odense e Milano, il primo vero contatto tra il calciatore e il club dopo i messaggi scambiati nei giorni scorsi con compagni e medici. Probabilmente il viaggio in Danimarca della delegazione nerazzurra non sarà più necessario.Una volta rientrato a Milano il giocatore sarà sottoposto a tutti gli esami effettuati a Copenaghen. Per il futuro in campo sono ancora troppi i punti interrogativi.Christian vorrà continuare a giocare, qualora potesse farlo? Acclarato si sia trattato di una miocardite, questo problema è correggibile? Con il defibrillatore permanente il calciatore non potrebbe più giocare in Italia. In ogni caso,L’Inter lo aspetta a Milano.