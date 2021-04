Un gol per mettersi alle spalle un periodo difficile. Stefano Sensi ha ritrovato fiducia e convinzione con l'Italia, la rete alla Lituania può segnare un punto di svolta. Il talento c'è e lo sa bene Suning che ha investito- L'Inter di oggi è un'orchestra quasi perfetta. Tutti gli interpreti seguono in maniera armonica le direttive del proprio tecnico Antonio Conte. Non sarà facile per Stefano Sensi riprendersi quellache avevo guadagnato nelle prima parte dello scorso campionato., ora tocca al centrocampista della Nazionale riconquistare la fiducia del proprio tecnico e superare l'incubo infortuni soprattutto dal punto di vista mentale.L'Inter vuole proteggere e rilanciare Stefano Sensi.D'altronde solo dodici mesi ilsegnale di come sia un giocatore in grado di fare la differenza. Il sinistro vincente in Lituania può diventare la scintilla per iniziare un nuovo capitolo in nerazzurro.