L’Inter di Inzaghi, che l’anno scorso era uscita ben presto dalla lotta scudetto a causa dei tanti punti persi contro le “piccole”, sembra ormai aver risolto quel problema. A scriverlo è la Gazzetta dello Sport.



“Nella scorsa stagione l’Inter uscì in fretta dal gran premio per via dei punti buttati contro squadre di medio-basso livello. Le sconfitte a Udine e a La Spezia e a San Siro contro Empoli e Monza, i pareggi contro la Sampdoria e la Salernitana. Nel primo scorcio del nuovo campionato, il problema pare risolto, l’Inter ha battuto Monza e Cagliari, squadre della fascia che un anno fa era costata la corsa al titolo. Sarebbe clamoroso se oggi l’Inter non vincesse contro un Empoli ultimo con zero punti e con zero gol segnati. Nessuno zero è per sempre, ma, per quanto l’Empoli punti sull’effetto Andreazzoli, l’allenatore che ha sostituito Zanetti, non possiamo credere che l’Inter sciupi la prima palla del possibile strappo”.