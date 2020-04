La contropartita preferita dall'Inter, da inserire, eventualmente, nell'affare Lautaro-Barcellona è Semedo. Questo è quanto spiega l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega però come i blaugrana, per l'esterno portoghese, sparino molto alto.



“Il profilo più apprezzato è quello di Nelson Semedo, 26 anni, già buona esperienza internazionale (13 presenze in nazionale, 32 nelle coppe), collocazione naturale a destra ma in emergenza capace anche di disimpegnarsi a sinistra. Il portoghese, nemmeno a dirlo, è anche quello più caro, con quotazioni intorno ai 35 milioni”.