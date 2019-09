Dalla sempre innovativa Inter Media House nasce un'altra iniziativa pensata per i tifosi nerazzurri. A darne l'annuncio è la società di viale della Liberazione mediante il proprio sito ufficiale, che spiega come grazie a tre nuovi pacchetti già disponibili sul mercato aumenterà l'esperienza di coinvolgimento per tutti i fans nerazzurri.



Ecco i tre pacchetti in vendita



BLUE PACK – Per guardare tutti gli highlights estesi, video dedicati e partite storiche. Si potrà inoltre votare il gol del mese e ci saranno contest dedicati.



BLACK PACK – Contiene all'interno il Blue Pack e comprende anche un welcome kit. Con questo pacchetto si ha diritto alla vendita riservata dei biglietti per le partite di cartello.



YELLOW PACK – Un pacchetto che potrebbe realizzare i sogni dei piccoli tifosi nerazzurri, che potranno accompagnare in campo i loro idoli prima delle gare ufficiali.



Ulteriori informazioni sulle modalità di acquisto e sulle specifiche di ogni singolo pacchetto, potrete trovarle sul sito ufficiale dell'Inter.