Al termine dei primi 45 minuti di gara, l’Inter è in vantaggio sul Cagliari per 1-0 grazie al colpo di testa di Lautaro Martinez. Il centrocampista nerazzurro Stefano Sensi ha commentato la gara nell’intervallo ai microfoni di DAZN: “Partita tirata, c’è molta intensità. Ci vengono a prendere alti, come facciamo noi. Sarà importante consolidare il vantaggio nella ripresa. Il gol viene dal lavoro che facciamo in settimana, siamo stati bravi a metterlo in pratica”.