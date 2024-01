Inter, Sensi apre al Leicester: ultimo ostacolo da superare

Pasquale Guarro

Il mercato in uscita dell’Inter potrebbe non essere finito con il passaggio di Agoume al Siviglia. Ormai da qualche giorno, infatti, il Leicester ha manifestato il proprio interesse per Stefano Sensi, una preferenza espressa in primis da Maresca, che apprezza il calciatore da tempi non sospetti. Per adesso siamo fermi a una richiesta di informazioni, in attesa che la trattativa possa trasformarsi in qualcosa di concreto, anche se il calciatore pare avere già aperto al trasferimento in Inghilterra.



In questo momento le riflessioni sono tutte da parte del Leicester, il calciatore piace molto ma gli inglesi riflettono sul timing dell’operazione: prenderlo adesso, pagando all’Inter circa 3 milioni o posticipare il tutto a giugno, quando Sensi sarà libero a zero? La risposta a questo quesito scioglierà ogni dubbio, ma la domanda è lecita visto che privo di Sensi, il Leicester è arrivato a questo punto della stagione con 10 punti di vantaggio sulla seconda e una promozione in Premier che appare sempre più probabile. Il Leicester riflette, l’Inter attende un’offerta che per adesso non è ancora arrivata.