Il centrocampista dell'Inter Stefano Sensi ha parlato a Sky dopo il pareggio con lo Slavia Praga: "Usciamo da questa partita con un po' di rammarico perché non abbiamo fatto il primo tempo che volevamo, nella ripresa c'è stata una reazione di carattere ma dobbiamo ancora lavorare per farci trovare pronti in una competizione in cui non si può sbagliare. Non siamo stati del tutto sottotono, ma nel primo tempo non è andata come volevamo: domani ripenseremo agli errori, analizzeremo la gara ma ora la testa deve andare al derby. Dobbiamo alzare l'attenzione perché nel derby gli schemi contano poco, conta la grinta e non si può più sbagliare".