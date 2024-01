Inter, Sensi è ancora ad Appiano: aspetta una chiamata dal Leicester

Pasquale Guarro

Stefano Sensi aspetta ancora di conoscere il proprio futuro in questi ultimi due giorni di mercato. Oggi il centrocampista italiano classe 1995 si è allenato ad Appiano Gentile con l'Inter, tornata al lavoro dopo i due giorni di riposo concessi dal tecnico Simone Inzaghi in seguito alla vittoria di domenica sera sul campo della Fiorentina e in vista del derby d'Italia con la Juventus di domenica prossima a San Siro.



LEICESTER SULLO SFONDO - Sensi e l'Inter aspettano una chiamata dal Leicester. C'è già l'accordo per un trasferimento a titolo definitivo sulla base di 500 mila euro più altri 2 milioni di bonus in caso di promozione in Premier League, ma prima di poter completare questa operazione di mercato il club inglese è al lavoro per risolvere dei problemi legati alla lista e al Fair-Play finanziario. Ieri sera la squadra allenata dall'italiano Enzo Maresca ha vinto 3-1 in casa contro lo Swansea, consolidando il primo posto in classifica con 10 punti di vantaggio sull'Ipswich.



IN NERAZZURRO - L'Inter aveva acquistato Sensi dal Sassuolo nell'estate del 2019 in prestito oneroso per 2 milioni di euro con riscatto fissato a 25 milioni di euro. Il calciatore ha giocato in prestito prima alla Sampdoria (da gennaio a giugno 2022) e poi al Monza nella scorsa stagione. A giugno 2024 scade il suo contratto con un ingaggio da 2 milioni di euro netti all'anno.