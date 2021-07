Domani inizierà l'era Inzaghi, il nuovo tecnico dell'Inter ha già una missione precisa da portare a termine: recuperare Stefano Sensi. Questo è quanto scrive l'edizione odierna di TuttoSport.



“Dopo la personalissima delusione europea per la sostituzione nella lista dei convocati dell’Italia dovuta ad un risentimento agli adduttori, vuole ripartire proprio dall’Inter. Stefano rinuncerà così a qualche giorno di vacanza pur di essere presente al ritiro nerazzurro che avrà inizio giovedì. Il calciatore è convinto che per lui si prospetti la stagione del riscatto. Ed è quindi evidente che rappresenti la prima sfida di Simone Inzaghi da allenatore della squadra campione d’Italia. Un tecnico che possa gestire maggiormente nella parte atletica il calciatore, potrebbe rappresentare un vantaggio fondamentale nella nuova fioritura agonistica del 25 enne. Con Inzaghi che ha sempre mostrato il proprio apprezzamento per quei giocatori dal piede raffinato e che - come si dice in gergo - mettono la palla in cassa e inventano occasioni quasi dal nulla. Profili alla Sensi, insomma”.