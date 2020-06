Secondo Sky Sport, non arrivano segnali negativi dall'Inter per il riscatto di Stefano Sensi. Nonostante i suoi infortuni, infatti, il club continua a voler riscattare il centrocampista per 20 milioni dal Sassuolo perché lo considera elemento importante per la prossima stagione e in prospettiva futura. Dunque, si va avanti con lui puntando di recuperarlo al più presto.