A lungo condizionato da una serie infinita di problemi muscolari dopo un grande avvio nella scorsa stagione, l'ex giocatore del Sassuolo ci è ricascato dopo poche settimane dall'avvio di questo campionato. E anche nella conferenza stampa di ieri,. Da un po' stiamo lavorando col ragazzo ma non sta dando risultati, è quasi sempre indisponibile".- Dopo la sua ultima apparizione nel match contro la Lazio, conclusasi con un'espulsione,che ha comportato tempi di recupero più lunghi del previsto.del giocatore, che poche ore dopo si sarebbe sottoposto a nuovi esami che avrebbero rivelato una verità diversa. Una situazione diventata quasi grottesca, con l'ex Sassuoloe un'ultima apparizione da titolare che risale addirittura al 26 gennaio scorso.- Un'eternità e il calvario non sembra ancora concluso. Sensi avrà a disposizione la sosta per le nazionali per cercare di portare a termine con successo il percorso di riabilitazione e ritrovare la migliore condizione atletica, ma- che molto aveva avuto all'inizio della passata stagione in termini di qualità dal regista cesenate -In un'Inter alla ricerca di certezze ed equilibri, quello di Sensi sta iniziando ad assumere i toni di un vero e proprio mistero.