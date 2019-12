Rientro in campo dopo oltre due mesi per Stefano Sensi, in campo nel finale di Inter-Genoa. Intervenuto ai microfoni del canale ufficiale nerazzurro, il centrocampista ha dichiarato: "Volevo ringraziare Conte per le belle parole, uno stimolo a fare meglio. Mi è mancato tanto il campo, sono stati due mesi lunghi e difficili, c'è sempre stato un problemino dietro l'altro. Sono contento di essere tornato, aver fatto uno spezzone di gara e di sentirmi bene".



SUI TIFOSI - "Il boato mi ha fatto venire i brividi. Mi è mancata la sensazione dello stadio e del clima partita, sono felice. La squadra? Non è diversa, non è cambiato tanto perchè la fiducia dei compagni c'è sempre stata. Io ho grande fiducia in loro. Cerchiamo di mantenere sempre la stessa mentalità, siamo contenti del risultato. Giocavamo in casa e non volevamo deludere i nostri tifosi, io ho sofferto più di tutti voi".