Niente sfida al passato, c'è da pensare al futuro. Stefano Sensi è uscito, per un problema muscolare (elongazione agli adduttori della coscia destra), nella sfida con la Juventus e, con lui, è uscita anche l'Inter. Sì, perché il numero 12 nerazzurro, arrivato in estate dal Sassuolo, ha stupito tutti, prendendo subito per mano la squadra di Antonio Conte, esaltandola. Nella metà campo offensiva è lui ad avere le chiavi del gioco in mano. E quando non c'è lui, la luce si spegne.



DA APPLAUSI IN CHAMPIONS - Non solo in Serie A, anche in Champions ha mostrato tutto il suo talento, brillando sul palcoscenico più delizioso d'Europa: il prato del Camp Nou. Ha strappato applausi al pubblico catalano, dal palato fine e abituato bene, e ha rubato già il cuore ai tifosi nerazzurri. Pronto al rientro dopo l'infortunio, Conte sa già come utilizzarlo.



IL PIANO - Salvo sorprese non lo rischierà nella sfida al passato contro il Sassuolo di domenica, in programma domenica alle 12.30, per averlo al meglio nel match Champions, che profuma già di dentro o fuori, contro il Borussia Dortmund. 4 punti i gialloneri, alla pari col Barça, uno i nerazzurri, alla pari con lo Slavia Praga: vincere per riaprire tutto. Con un Sensi magari non al 100%, ma riposato e lucido. E da gestire. Perché, per ora, è così: se esce Sensi, esce l'Inter.