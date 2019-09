Dopo la vittoria contro la Samp, il centrocampista dell'Inter Sensi ha parlato a Inter TV: "Felice per la vittoria e anche per il mio gol, cerco sempre di migliorarmi. Oggi è andata bene, tre punti importanti per noi. Non è mai scontato vincere qui a Genova, bravi noi a chiuderla di nuovo con il terzo gol. Il mio impatto nell'Inter? Non me l'aspettavo, ma tutti mi hanno aiutato. Barcellona? Partita difficilissima, li conosciamo bene, ma dopo la partita di oggi sappiamo chi siamo e ci faremo trovare pronti. Ancora non sappiamo a che punto siamo, vedremo nei periodi più difficili, ma noi dobbiamo lavorare per non farci trovare impreparati. Gruppo solido, unito, tutti ci sacrifichiamo per il compagno: le basi per una grande annata".