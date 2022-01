Stefano Sensi via dall'Inter a gennaio. Quella che era una semplice suggestione di mercato sta diventando un'opzione credibile, il centrocampista classe 1995 sta valutando la possibilità di cambiare aria per giocare con continuità. Quella che gli è mancata quest'anno con Inzaghi in panchina, che fin qui gli ha fatto vedere il campo solo 11 volte tra campionato e Champions League, per un totale di 169'. E' vero che la prima parte dell'anno è stata condizionata dal problema al ginocchio, che l'ha costretto ai box per 7 partite, ma i numeri non mentono, nelle gerarchie l'ex Cesena parte dietro a tutti. Non può più permettersi di restare a guardare, anche in ottica playoff per andare al Mondiale, in programma a marzo contro la Macedonia del Nord (e in caso di successo degli Azzurri contro Turchia o Portogallo).



LE OPZIONI - L'Inter crede in Sensi, per questo valuta la sua partenza in prestito. Con l'obiettivo di ritrovarlo in estate con più fiducia e con tanti minuti nelle gambe. Al momento pensano a lui Sampdoria, Sassuolo ed Empoli, più la Fiorentina, con Italiano che è un suo grande estimatore. Marotta cerca un club che possa accollarsi buona parte del suo stipendio, circa un milione di euro fino a giugno (sono due netti all'anno), Sensi vuole una squadra che possa valorizzarlo. Nella quale possa sentirsi protagonista.