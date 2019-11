Stefano Sensi non prenderà parte al match di domani, alle 18, contro l'Hellas Verona. Il centrocampista di Urbino non è stato inserito da Antonio Conte nella lista dei convocati in quanto non ha ancora pienamente recuperato dall'infortunio muscolare dello scorso 6 ottobre contro la Juventus, ma che gli aveva permesso di disputare i 20 minuti conclusivi a Dortmund. Sensi sarà ora sottoposto a nuovi controlli per stabilire i tempi di recupero, col rientro in campo che sarà rimandato a dopo la sosta per le nazionali, quando l'Inter tornerà in campo contro il Torino.