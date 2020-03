L'Inter riscatterà Stefano Sensi, o meglio, i patti fra il club nerazzurro e il Sassuolo saranno rispettati, se non in questa stagione nella prossima. La permanenza in nerazzurro è però non scontata secondo il Corriere dello Sport che sottolinea come Sensi si stia giocando il futuro dopo i continui problemi fisici che ha avuto e dato l'arrivo di Eriksen in rosa.