Intervistato dalla Rai, il centrocampista dell'Inter, Stefano Sensi, ha parlato della gara giocata con la maglia della Nazionale italiana.



"Sono molto contento perché non giocavo da tempo per tutti questi minuti e ringrazio Mancini per la fiducia che mi dà. Questa sera la squadra ha dimostrato carattere, abbiamo vinto tante partite di fila e questo significa sicuramente tanto”.