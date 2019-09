Stefano Sensi, autore del gol decisivo nell'1-0 contro l'Udinese, ha così parlato DAZN dopo la vittoria della sua Inter: "Sono contento per il gol, è sempre un'emozione. L'importante però era vincere contro una squadra tosta, bisognava essere più cinici ma va bene così. Il gol di testa? Mi han detto che sono basso... Sicuramente i miei compagni, la squadra, il pubblico, il mister che ci dà la carica giusta. Dobbiamo migliorare ancora e fare più gol, siamo contenti per questa partita ma da domani pensiamo alla prossima. Abbiamo tanti obiettivi e lavoriamo per tutti, è difficile ma possiamo farcela".