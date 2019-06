L'Inter ha definito in tutti i suoi dettagli l'operazione Stefano Sensi col Sassuolo. Come anticipato già ieri da calciomercato.com, le parti hanno trovato l'intesa e oggi hanno limato gli ultimissimi dettagli. Fissate anche le visite mediche: il centrocampista classe 1995 all'inizio della prossima settimana (tra martedì e mercoledì) si sottoporrà ai controlli di rito prima di diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore nerazzurro. ​Oltre ai 5 milioni per il prestito oneroso e ai 22 per il diritto riscatto, nell’affare finirà come contropartita anche Marco Sala, classe 1999, negli ultimi dodici mesi in serie C all’Arezzo.



Così l'amministratore delegato del Sassuolo Carnevali ha parlato a Sky Sport fuori dalla sede nerazzurra dopo l'ennesimo incontro con l'Inter: "Abbiamo già raggiunto l'accordo tra Sassuolo e Inter, Sensi farà le visite mediche la prossima settimana. C’è soddisfazione innanzitutto per dare l'opportunità ai nostri giocatori di andare in un grande club. Noi abbiamo preso un giovane come Sala, che avevamo individuato qualche giorno fa ma avevamo avuto qualche difficoltà perché l'Inter non era facilmente intenzionata a cederlo. Per noi è una grande gioia perché è un giovane interessante e promettente, per noi è una prima scelta. Ottimo anno di Sensi all’Inter? Glielo auguro, ha grandi qualità tecniche e umane. Se abbiamo sentito il giocatore? Ancora no. Se sarà contento? Arrivare all'Inter è una grande soddisfazione, se poi è felice la fidanzata…. Altri giovani in ballo? Per ora no, Sala era il primo giocatore deciso qualche giorno fa. Poi si è parlato di altri, ma l'unico giocatore che ci interessava era Sala. Gravillon? Prospetto interessante, se penseremo a lui lo faremo più avanti. In rosa abbiamo giocatori importanti, a lui possiamo pensare più avanti".