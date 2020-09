Stefano Sensi, centrocampista dell'Inter, parla ai microfoni di Sky Sport: "L'anno scorso ho avuto degli infortuni che mi hanno bloccato, ma sono imprevisti che fanno parte del gioco. In questa stagione sono cresciuto, ho lavorato tanto su di me, anche sulla prevenzione, spero che sarà un anno buono. Ho un bellissimo ricordo di quel periodo, ero partito molto bene, pensare a quell'avvio è sicuramente uno stimolo per tornare a fare quelle cose. Devo essere bravo io a lavorare". Sull'arrivo di Vidal e la concorrenza che aumenta: "La competizione è naturale e c'è in tutte le squadre. Avere giocatori di spessore ed esperienza è positivo perché la loro presenza aiuta a migliorare, ci daranno una grossa mano. La possibilità di ricoprire anche più ruoli, poi, è sicuramente un valore aggiunto".