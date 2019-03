A dieci anni di distanza dal suo passaggio dall'Inter al Genoa, nell'ambito dell'operazione che fece fare il percorso inverso a Diego Milito e Thiago Motta, l'attaccante Robert Acquafresca è tornato sull'argomento sostenendo come fu anche grazie a quella trattativa se i nerazzurri poterono gettare le basi per la vittoria del triplete dei mesi successivi: : “Io e Leonardo Bonucci - ha detto a Gianlucadimarzio.com - rientrammo nell’operazione, si può dire che ho contribuito al successo".



Se l'arrivo a Milano del centravanti argentino e del centrocampista italo-brasiliano furono innesti decisivi per la squadra di José Mourinho, lo stesso non si può dire per l'avventura di Acquafresca con la maglia del Grifone. Il 32enne centravanti oggi in forza al Sion, col Genoa collezionò appena 10 presenze condite da 2 reti, restando in Liguria appena sei mesi prima di ritornare a Cagliari nel gennaio 2010.