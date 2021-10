Lele Adani ha analizzato le qualità di Denzel Dumfries, terzino dell’Inter e protagonista in negativo del pareggio con la Juventus: “Non allaccerà mai neanche la scarpa mancina di Achraf Hakimi né potrà mai fare la pedicure a Cancelo... Per quanto possa migliorare, Dumfries non arriverà mai ai livelli dei suoi due predecessori sulla fascia destra dell'Inter. Detto questo, Dumfries non doveva essere lì in area, ma molto più avanti a correre sulla fascia. L'episodio del rigore mostra perfettamente il copione della partita: le due squadre hanno rinunciato a giocare. Il rigore della Juventus è nato dal non gioco dell'Inter, non solo dal calcio di Dumfries”