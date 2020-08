Dopo la vittoria sul Chelsea che è valsa la qualificazione alla Final Eight di Champions League, il difensore del Bayern Monaco David Alaba è tornato a parlare del suo futuro a Sky Deutschland: "Se sto pensando al futuro? No, il mio obiettivo è un altro, sono concentrato sulla Champions League. Non mi lascio distrarre da tutte queste trappole". Sul calciatore austriaco, in scadenza nel 2021, c'è anche l'Inter.