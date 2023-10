"Dobbiamo mostrare un volto diverso per far girare la partita dalla nostra parte. Contro il Lask ci è mancato il fuoco per far girare dalla nostra parte la gara nei momenti cruciali". Così Gerhard Struber, allenatore del Salisburgo, in conferenza stampa post-Lask Linz, ha commentato il ko per 1-0. "Dobbiamo metterci alle spalle una prestazione del genere e guardare comunque con emozione alla partita che verrà con l'Inter. È la Champions League ed è qualcosa di molto speciale. Dobbiamo ricordare a noi stessi ciò che ci rende forti, ovvero l'elevata aggressività e l'intensità, e dobbiamo dimostrarlo. Così facendo anche a Milano potremo dare fastidio ai nostri avversari. Giochiamo contro una grande squadra italiana che è ai vertici della Serie A. Possiamo sicuramente vincere più che perdere".