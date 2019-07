Alessandro Altobelli ha commentato a Radio Sportiva le mosse di mercato dell'Inter: ''Scambio Lukaku-Dybala? È una manovra per rinforzarsi, in lui la Juventus può individuare un buon attaccante vista la difficoltà per Icardi. Manca ancora tanto nel mercato, penso che ne vedremo delle belle visto che è ancora lungo. In questo periodo estivo l'Inter ha giocato bene e si sta vedendo la mano di Conte. Manca qualcosa e per questo il tecnico si lamenta. Icardi e Nainggolan? Sono certo che con Conte farebbero scintille, ma ci sono precise indicazioni del club. Ad oggi con il 3-5-2 mi sembra che i giocatori ci siano, però ci fidiamo della società, che ha detto che la squadra sarà pronta per il campionato''.