Carlo Ancelotti, allenatore dell'Everton, ha parlato a Radio Anch'io Sport anche dell'ambientamento di Christian Eriksen all'Inter: "È un ottimo giocatore, non giocava sempre neanche al Tottenham nell'ultimo periodo. Diventerà un titolare dell'Inter anche se nel calcio di oggi parlare di titolarità è difficile, visto che ci sono tante partite. È appena arrivato e ha bisogno di tempo per adattarsi".