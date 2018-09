Accostato all'Inter per la successione di Samir Handanovic, Alphonse Areola - 25enne portiere franco-filippino, in scadenza nel 2019 con il Paris Saint-Germain - ha parlato del suo futuro ai microfoni di TF1: "Ho il contratto in scadenza e una trattativa è stata avviata. Spero di fare bene in questa stagione e meritarmi quello che devo meritarmi, è sempre bello giocare a casa. La cosa importante resta giocare".