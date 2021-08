Ashley Cole parla a Sportsmail dell'arrivo di Romelu Lukaku al Chelsea dall'Inter: "Tuchel probabilmente ha riflettuto sulla scorsa stagione e forse ha capito dove il Chelsea non è stato all'altezza in campionato. Lukaku era probabilmente l'anello mancante. Speriamo faccia molti gol, potrà tirare fuori il meglio anche dagli altri giovani giocatori e da Timo Werner e Kai Havertz. Conosce a fondo la Premier League, è arrivato qui da ragazzino 10 anni fa, ora è cresciuto e si è evoluto come giocatore e come persona".