Un futuro ancora tutto da scrivere per Pierre-Emerick Aubameyang: intervenuto a Telefoot, l'attaccante dell'Arsenal e obiettivo di mercato dell'Inter, ha dichiarato: "Non ho ricevuto offerte recenti, ma ovviamente negli ultimi mesi ci sono state discussioni con il club. Finora non è successo nulla perché loro hanno in mano le chiavi. Vedremo come andranno le cose, è un punto di svolta nella mia carriera. Sarò sincero con tutti, sarà una decisione molto difficile da prendere perché non ho ancora deciso, forse è la più importante di tutta la mia carriera".