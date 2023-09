Nel corso dell'ultima finestra di mercato, Folarin Balogun è stato a lungo un concreto obiettivo dell'Inter. La punta statunitense si è poi trasferita al Monaco. Intervistato dal Daily Mail, Balogun ha ammesso che il club del Principato fosse la sua prima scelta: "Alla fine quando il Monaco ha mostrato interesse nei miei confronti è stata una decisione molto facile da prendere per me. Ho detto al mio agente: 'Questo è l'unico posto dove volevo andare'. E per mia fortuna è accaduto. Per quanto mi riguarda era importante andare in una squadra che competesse per vincere. Il Monaco è una grande squadra nella Ligue 1. E al contempo volevo giocare con continuità. Voglio dimostrare a me stesso e alla gente che mi sta intorno di poter essere il principale attaccante per una squadra".