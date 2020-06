Edinson Cavani resta uno dei profili seguiti dall'Inter per rinforzare il reparto offensivo. Federico Balzaretti, ex compagno del Matador, ai tempi del Palermo, ne parla ai microfoni di Dazn: "Cavani? Lo vedo in maniera meravigliosa in nerazzurro, senza dubbio. Un po' perché rivedo in lui molto di quello che vedo in quello che potrebbe essere il suo futuro allenatore. Ha l’animo, la grinta e il fuoco che ha Conte, per cui a livello caratteriale sono due persone che hanno la stessa voglia di vincere. Non ci sono dubbi che si troverebbero subito. E poi a livello tecnico-tattico è completo, si integrerebbe con entrambi gli attaccanti: forse più con Lautaro che con Lukaku".