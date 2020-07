Federico Balzaretti, ex difensore tra le altre della Roma, parla in un'intervista concessa a Marca del Getafe, prossimo avversario dell'Inter in Europa League: "Il Getafe è una squadra molto difficile da affrontare in una gara secca, sono bravi difensivamente e davanti hanno qualità. I nerazzurri vengono da un'ottima stagione, con qualche momento di difficoltà nella seconda parte dovuto alla poca continuità. Dopo il lockdown hanno fatto qualche pareggio di troppo, anche se complessivamente hanno fatto più punti rispetto allo scorso anno. Sarà una partita aperta. L'Inter ha più qualità, ma il Getafe è una squadra forte e tattica. Ci sono mille fattori da prendere in considerazione, sarà una gara a eliminazione diretta particolare".