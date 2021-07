Guillermo, leggenda del, allenatore di Nahitanagli Xeneizes, parla del centrocampista del, obiettivo di mercato dell', a la Gazzetta dello Sport: "Capimmo subito che era un tipo da Boca: aveva ventuno anni e la personalità di uno di trenta. Dopo tre partite era nel cuore di tutti: è quel tipo di giocatore che in campo non si risparmia mai e sa emozionare. Si parla sempre molto della garra charrua, ma in lui conta molto pure il talento e l’abilità di giocare la palla. Che ruolo faceva? Stava in mezzo, faceva l’interno, ma una volta l’ho messo sulla fascia per necessità, proprio contro il River, e ha fatto il suo lavoro alla grande. È molto sveglio, sa adattarsi: penso che questo cambio di posizione possa diventare definitivo. Visto che corre tanto, lo puoi trovare indietro a difendere o davanti a cercare gli attaccanti. Ma al di là del ruolo, ormai è arrivato a un livello da top club europeo"."Raramente avevo visto un giocatore tanto veloce quanto il marocchino... Nahitan non avrà quella qualità, ma ha più cuore"."Il primo Superclasico che giocava: vincemmo 2-1 con gol suo. Per riuscire a segnare in una partita così, al Monumental, bisogna avere qualcosa di speciale"."Può segnare molto di più, forse al Cagliari non ha avuto molte occasioni ma all’Inter, in una squadra con maggiore predisposizione offensiva, potrebbe togliersi tante soddisfazioni in zona gol"."Al Boca, appena vinto il titolo 2017, facemmo una riunione coi dirigenti per rinforzarci. E io dissi subito: “Mettiamo tutto il budget su un solo giocatore, tutto sul Pibito del Racing!”. Era Lautaro, che aveva appena iniziato... Alla fine non riuscimmo a prenderlo e quando giocammo contro, perdemmo 2-1 con gol e assist del Toro. Un crack, era già chiaro. L'Inter deve tenerlo ad ogni costo anche perché l’Inter non ha ancora visto la versione migliore di Lautaro. Sembra nato per giocare con Lukaku, ma può crescere molto. Non so la situazione del club, ma venda tutti tranne che il Toro. Anzi, costruisca a partire da lui mettendogli accanto giocatori di qualità. Come Nandez, appunto".